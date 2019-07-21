В американском аэропорту найдено кладбище проблемных Boeing 737 MAX. Полеты данных воздушных судов запрещены в лучшем случае до 2019 года, в худшем — они не полетят до начала следующего года, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Daily Mail, кладбище самолетов удалось обнаружить в логистическом аэропорту Южной Калифорнии. Всего в аэропорту можно наблюдать 35 лайнеров, на которые введен запрет полетов как минимум до ноября текущего года.

Напомним, запрет на полеты данных моделей вступил в силу после того, как за полгода разбились сразу два Boeing 737 MAX. В авиакатастрофах погибли около 350 человек. Кроме того, пилоты и другие члены команды экипажа рассказывали, что в общей сложности было зарегистрировано 23 неполадки во время совершения рейса данными моделями Boeing.

Стоит отметить, что самолеты SSJ100 продолжают выполнять рейсы в России, даже после трагической ситуации в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Тогда самолет загорелся при аварийной посадки. Погибли 41 человек, среди них один член экипажа.

Екатерина Брязгунова