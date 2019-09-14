Обнаружены опустошители банковских карт граждан

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деньга, карты, карта, монета, монеты

Полицейским пришлось ехать из Москвы в Башкортостан, чтобы взять поймать мошенников. Эти злоумышленники похитили немалое количество денег с банковских карт граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РГ».

Похитители выбрали схему, при которой клиентов звонком информируют о якобы проведенной небезопасной операции с деньгами от имени работника банка. При этом особая программа подделывает номер на экране телефона, и человек уверен, что ему на самом деле звонят из банка. «Сотрудник» предупреждает, что выслал вам пароль, и просит продиктовать его, чтобы заблокировать карту и помешать вывести деньги. Деньги похищаются в момент, когда человек продиктовал злоумышленникам номер.

Сотрудники столичного угрозыска совместно с бойцами Росгвардии задержали двух подозреваемых. При обыске у них изъяли банковские карты, телефоны, флешки, жесткие диски и ПК. В настоящее время они находятся под стражей.

Анастасия Туркова

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