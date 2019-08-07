Ровными и удобными автодорогами пополнится город автолюбителей – Владивосток, сообщает DEITA.RU.

В столице Дальнего Востока активно ведётся обустройство автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря данному нацпроекту, за весь 2019 год будет модернизировано более восьмидесяти километров автодорог Владивостокского муниципального образования. На данный момент работы ведутся на пяти улицах с активным автомобильным движением: Вилкова, Добровольского, Сахалинская, Нижнепортовая, и отрезке Луговой.

Рабочим необходимо вывести на новый уровень, люки и решётки подземных коммуникаций, затем уложить завершающий слой дорожного полотна, нанести разметку на него, а также установить новые знаки. Помимо этого, на некоторых улицах уже завершаются работы по благоустройству тротуаров.

В 2019 году в рамках программы будет приведено в порядок 15 автодорог – это порядка 200 тысяч кв. м. дорожного полотна, 45 тысяч квадратных метров тротуаров и свыше 50 тысяч метров бордюров.

На благоустройство автомобильных дорог в столице Приморского края выделено 1,8 миллиарда рублей. Помимо Владивостока, в Артёме и Шкотовском районе проводятся ремонтные работы по нацпрограмме БКАД.

Напомним, в конце июля в Дальнереченском районе Приморского края были завершены работы по ремонту автодороги между поселениями Ракитное и Маревка.

Софья Корф