Обновление дворов Владивостока в этом году пройдет комплексно

Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время рабочей поездки рассказал, что по программе «1000 дворов» ремонт будет проходить комплексно, сообщает ИА DEITA.RU.

Глава столицы Приморского края посетил придомовую территорию по проспекту Красного Знамени, 118, и рассказал, какие позитивные изменения ожидают жителей района.

«Будет установлена многофункциональная спортивная площадка для воркаута, тренажеры, волейбольная и футбольная площадки. В прошлом году возле дома по этой же программе был уложен новый асфальт», – отметил Олег Гуменюк, и подчеркнул, что ремонт будет реализован комплексно.

На данный момент в очереди на ремонт стоит 103 двора Владивостока, список будет пополняться.

Примечательно, что жители города принимают активное участие принятии решения о модернизации придомовой территории. Проходят встречи сотрудников управления содержания жилого фонда с жителями, которые могут выбрать, что для данного конкретного двора более необходимо – установка детской площадки, спортивной зоны или асфальтирование придомовой территории.

Наталья Рассоленко, председатель ТСЖ «Проспект» по Красному знамени, 118, отметила, что благодаря программе двор будет преображен. Ранее на территории располагалось футбольное поле, теперь на этом месте появится несколько новых объектов – будет создано четыре разных зоны. Жители близлежащих домов также смогут заниматься спортом на обновленной площадке.

Программа «1000 дворов» реализуется согласно распоряжению губернатора Приморья Олега Кожемяко, в 2019 году в столице Дальнего Востока было модернизировано свыше 300 придомовых территорий.