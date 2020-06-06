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Обновление гардероба потеряло значение

одежда, бутик, торговая точка, магазин - Pixabay

Коронавирус оказал влияние как на люксовый, так и на массовый сегменты индустрии

Режим повышенной готовности, благодаря которому россияне оказались заперты в четырех стенах, оказал значительное влияние на индустрию моды, а продажи преимущественно перешли в режим «онлайн», сообщает ИА DEITA.RU.

Покупка одежды отчасти потерялась смысл – так как у одежды преимущественно роль индикатора социального статуса человека. Люди пребывают большое количество времени дома, поэтому покупки потеряли прежнее значение. Так, например аналитики отмечают общее снижение объёма продаж в Великобритании свыше чем на 50%, а в России, по данным «Платформы ОФД» и того больше – до 90%, пишут «Известия».

Главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин полагает, что индустрию моды ожидает сильное потрясение наряду со снижением оборотов, а для восстановления могут потребоваться годы – не менее двух-трёх лет.

Между тем, аналитики, не понаслышке знающие индустрию моды, отмечают, что в люксовом сегменте больших изменений не произойдёт. К нему обращаются по большей части весьма обеспеченные люди, а они, вероятно, могут и не испытывать большие затруднения с финансами, вызванные пандемией и экономическим кризисом.

Эксперты полагают, что люди скучают не столько по возможности обновить гардероб, сколько по самому процессу шопинга, в который входит общение, сервис высокого уровня и прочие составляющие социального спектра.

Между тем, уже стало известно о банкротстве сетей люксовых универмагов — Neiman Marcus и J. C. Penney. Впору вспомнить слова кандидата экономических наук Максима Кривелевича, который рассказал, что волна банкротств неизбежна, однако тех предпринимателей, которые смогли удержаться на плаву в столь сложный период, ожидает стремительный рост, так как клиенты, желающие получить товар или услугу, будут изыскивать для этого возможности.

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