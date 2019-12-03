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Обновленная дорога избавит Уссурийск от пробок

уссурийск

Уже в следующем году Уссурийск сможет распрощаться от значительной части дорожных заторов с помощью обновленной автотрассы на улице Новоселов, сообщает DEITA.RU.

В мэрии городского округа рассказали, что дорожные специалисты уже разработали проект строительства новой дороги в объезд одного из самых загруженных участков Новоникольского шоссе. Отмечается, что в рамках реализации нацпроекта по ремонту и строительству дорог края запланированы масштабные работы на улице Новоселов, которые затронут «проблемный» участок автомобильной трассы  от шоссе до дома на Резервной.

«Если краевые власти профинансируют проект, то уже в следующем году рабочие приступят к бетонированию участка дороги, после восстановления которой разгрузятся от автомобильных заторов улицы Некрасовская и Комарова», - рассказали в администрации Уссурийска отметил, что на реализацию проекта потребуется около ста пятидесяти шести миллионов рублей.

Кроме того, проект включает в себя и проведение работ по проведению новой системы освещения на дороге, чтобы повысить комфорт автомобилистов и пешеходов даже  темное время суток.

А между тем, в это году мэрия Уссурийска направила на масштабную программу по ремонту дорог городского округа более трехсот миллионов рублей. На эти деньги в муниципалитете приведены в порядок выше тридцати шести важных дорожных артерий как в Уссурийске, так и в пригородных населенных пунктах.

Екатерина Цой

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