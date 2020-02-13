Обновленная Поклонская восхитила политолога

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков положительно оценил перемены, произошедшие в медийном образе депутата Государственной Думы Натальи Поклонской, сообщает DEITA.RU.

Как отметил политолог в своем тг-канале, разительные перемены произошли с Натальей Поклонской и во внешнем поведении и в смене идеологии (ни про царя, ни про святых).

«Вроде бы новой пиарщицей Поклонской стала Кристина Потупчик, а значит новый образ - транслирует именно ее внутренний мир. Ну что ж, мне нравится обновлённая Поклонская! Так симпатичнее, чем с вечной фафудьей», - пишет Илья Гращенков.

Накануне Наталья Поклонская провела «голливудскую фотосессию» в одной из крымских фотостудий, и теперь ежедневно радует подписчиков в социальных сетях новыми фотографиями.

Один из последних постов Натальи Поклонской посвящен Дню святого Валентина. От Поклонской прежней можно было бы ожидать что-то клеймящее «заокеанский» праздник. Но сейчас Наталья Владимировна укоряет требующих запретить День святого Валентина в России. «Засидевшиеся в своих нафталиновых кабинетах запретители забыли, как это волнительно — первая любовь, тайные записочки от соседа по парте... Лично мне было бы приятно получить валентинку в День всех влюблённых», - пишет Поклонская.

Фото: https://www.instagram.com/nv_poklonskaya/

https://www.instagram.com/nv_poklonskaya/