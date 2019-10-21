Обновленные кассы похитили 190 млн

В магазинах Москвы и Московской области были массово установлены кассовые аппараты со специальным модернизированным программным обеспечением. Владельцам новшество позволяло уклоняться от налогов и сборов, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Коммерсант», на данный момент преступная группировка, занимавшаяся усовершенствованием программного обеспечения, выявлена. В нее входили 15 человек, а расследование уголовного дела завершено.

Версия следствия заключается в том, что «модернизированные» кассовые аппараты передавали в налоговые органы либо искаженные данные, либо вообще не представляли их.

В общей сложности российский бюджет в результате махинаций недополучил 70 миллионов рублей, а общий ущерб составил порядка 190 миллионов.

Ранее прошла информация о том, что недоливом топлива в России начнут бороться по-новому. Росстандарт готовит новое программное обеспечение для АЗС, которое ликвидирует возможность недоливать бензин или дизель.

Екатерина Брязгунова