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Обнулили самоизоляцию: владивостокцы выстроились в плотную очередь за водой

Очередь снеговая

Все усилия по прерыванию контактов оказались напрасными

Коммунальная авария в спальном районе Владивостока свела к нулю все усилия местных жителей по соблюдению режима самоизоляции, сообщает DEITA.RU.

После вчерашнего порыва труб в Снеговой Пади большой микрорайон остался без воды. Работники коммунального хозяйства так и не смогли оперативно восстановить привычное квартирное водоснабжение.

Вместо этого люди стали получать воду с помощью дедовского метода, а именно в канистрах и бидончиках прямо у себя во дворе с водовозок.

Такой архаичный подход привёл к тому, что сотни людей выстроились в очередь прямо как в Москве на входе в метро несколько дней назад.

Естественно, что ни о каком соблюдении социальной дистанции в такой обстановке говорить не приходится, а ведь именно за подобные действия полиция штрафует обычных граждан.

По словам начальника Управления топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Кравченко, по факту порыва трубы была создана специальная комиссия, которая должна определить причины произошедшего.

«Ещё вчера специалисты приступили к прокладке новой трубы, однако из-за ещё одной аварии, которая так же произошла на этом же участке, сделать это не получилось», — отметил Кравченко.

В Примводоканале уже пообещали устранить аварию к 19.00 сегодняшнего дня.

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