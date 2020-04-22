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Обнулили самоизоляцию: владивостокцы выстроились в плотную очередь за водой
Все усилия по прерыванию контактов оказались напрасными
Коммунальная авария в спальном районе Владивостока свела к нулю все усилия местных жителей по соблюдению режима самоизоляции, сообщает DEITA.RU.
После вчерашнего порыва труб в Снеговой Пади большой микрорайон остался без воды. Работники коммунального хозяйства так и не смогли оперативно восстановить привычное квартирное водоснабжение.
Вместо этого люди стали получать воду с помощью дедовского метода, а именно в канистрах и бидончиках прямо у себя во дворе с водовозок.
Такой архаичный подход привёл к тому, что сотни людей выстроились в очередь прямо как в Москве на входе в метро несколько дней назад.
Естественно, что ни о каком соблюдении социальной дистанции в такой обстановке говорить не приходится, а ведь именно за подобные действия полиция штрафует обычных граждан.
По словам начальника Управления топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Кравченко, по факту порыва трубы была создана специальная комиссия, которая должна определить причины произошедшего.
«Ещё вчера специалисты приступили к прокладке новой трубы, однако из-за ещё одной аварии, которая так же произошла на этом же участке, сделать это не получилось», — отметил Кравченко.
В Примводоканале уже пообещали устранить аварию к 19.00 сегодняшнего дня.