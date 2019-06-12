Верховный суд России определил, что выезжающим на обочину можно не уступать дорогу, сообщает DEITA.RU.

На заседании пленума Верховный суд в первом чтении утвердил проект постановления, который разъясняет нижестоящим судам, каким образом правильно применять главу 12 КоАП, касающуюся нарушений правил дорожного движения.

В части «обочечников» ключевым является то, что, по мнению Верховного суда, если автомобиль движется по обочине, то уступать ему дорогу не нужно. Как ни странно, но в существующей российской судебной практике есть случаи, когда «обочечники» пытаются доказать (успешно) собственную правоту. Особенно это актуально, когда добропорядочный водитель поворачивает направо, ему в борт врезается «обочечник» и доказывает, что оппонент заранее не занял крайнее правое положение на дороге.

Теперь Верховный суд разъясняет нижестоящим судам, что «обочечнику» никто уступать не должен. То же касается и тех, кто выехал на встречу по дороге с односторонним движением или на перекресток на красный свет светофора.

По действующему законодательству, водителю, не уступившему дорогу транспорту, который законно пользуется преимуществом на дороге, грозит наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Дмитрий Санников