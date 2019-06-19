Госдума в первом чтении признала законопроект, который позволит операторам в регионах обнулить ставку по налогу на прибыль за обращение с ТКО, сообщает DEITA.RU.

Нулевая ставка может быть установлена за сбор твердых отходов, перевозку, обработку или утилизацию, захоронение. Предоставление этих услуг организациями тоже может не облагаться налогом если так решит региональный оператор.

Напомним, что по-новому на территории страны регулируется обращение с твердыми коммунальными отходами ТКО с января текущего года. Урегулирование мусорного вопроса отдали региональным операторам.

Анастасия Туркова