Клиентка Сбербанка пожаловалась на то, что ее принудительно заставили согласиться на обработку биометрических данных. Иначе бы она просто не смогла воспользоваться приложением кредитной организации, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Открывая приложение, девушка обнаружила, что без согласия на обработку биометрических данных она не может оплатить интернет через приложение. «Распознание по лицу и голосу — дополнительный способ повысить защищенность вашего счета. Подпишите согласие, и вы сможете воспользоваться данным сервисом», — так гласит согласие.

Как отметили один из клиентов банка Сергей, там есть крестик, на него можно нажать, и тогда «новый способ защиты» можно будет пропустить. «Я лично пропустил, — уточняет Сергей. — Банк обойдется без моих биометрических данных».

Другой клиент банка отметил, что настолько завуалирована возможность отказа от функции, что ее не сразу заметишь, а текст сформулирован так, будто подписывать соглашение нужно обязательно.

Ранее прошла информация о том, что банки в принудительном порядке заставят сдавать биометрию всех клиентов, в том числе и тех, у кого вклады и счета в данной кредитной организации.

Екатерина Брязгунова