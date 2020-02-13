«Оборотней в погонах» судят в Приморье

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суд

Обвиняемые использовали служебное положение для обмана граждан

Прокуратура Приморья утвердила обвинение по делу двух бывших оперуполномоченных из УМВД Приморья. Оба обвиняемых служили в управлении по контролю за оборотом наркотиков, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в ведомстве, в октябре 2018 года оба фигуранта сообщили жителю Приморья, что якобы тот причастен к незаконному обороту наркотических средств. Информация эта была заведомо ложной.

Оперативники предложили своей «жертве» заплатить 100 тысяч рублей за то, чтобы не начинать производство и не передавать эту информацию далее. Еще такую же сумму они попросили на адвоката – потерпевший действительно имел дело по аналогичному случаю, однако, лишь одно.

Мужчина передал обоим 200 тысяч рублей, согласно требованиям.

Позже, вновь действуя в паре, полицейские инсценировали задержание другого мужчины, также по «подозрению в незаконном хранении средств». За освобождение от уголовного дела они попросили с него 300 тысяч рублей. Мужчина сумел разом дать им только 255 тысяч, которые фигуранты потратили по своему усмотрению.

Однако, вскоре дело открылось. Теперь его уже рассмотрят в суде. 

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