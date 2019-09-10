Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах

Автодороги между приморскими городами - отличное поле для любителей лёгкой наживы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на анонимный Telegram-канал. Аферистами могут оказаться и люди в погонах…

«Оборотни» в погонах на посту ДПС могут подкинуть в салон авто наркотики при обыске, поэтому следующий пост ДПС, обязательно найдёт в салоне запрещёнку. Бывали случаи, когда жертвам предлагали помощь юристов, которые могли всего за несколько сотен тысяч рублей договориться, чтобы уголовное дело заведено не было.

Иностранцы с поломанным авто на дороге также не редкость. «Пострадавшие» предлагают жертве недорого приобрести золотые украшения или «дорогие» часы в обмен на местную валюту. Украшения в итоге оказываются фальшивкой.

Временные знаки также должны насторожить путешественников. Зачастую после ремонта дорожного полотна остаются дорожные знаки, которые ограничивают движение автомобилистов. Случайно или специально не убрав их, сотрудники ДПС могут потребовать оплатить штраф.

Помимо этого, нечестные сотрудники ДПС могут вменить вину за фейковое фото превышения скорости. Водитель, не превысив скорости, вынужден будет расстаться с кровными только из-за мастерски подделанного фото.

Об излюбленных местах воришек также забывать не нужно. Заправки, и парковки у придорожных кафе и магазинов всё ещё остаются опасными местами. Выйдя всего на пару минут, водитель рискует лишиться портмоне или других ценных вещей.

Софья Корф