Кабмин ужесточил требования к медицинским изделиям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

С 5 июля в России вступает в силу постановление правительства, устанавливающее дополнительный контроль за оборудованием, поступающим на российский рынок медицины.

Отныне государственная регистрация и выпуск на медицинских изделий будут возможны только после технических и клинических испытаний по российским стандартам. Также обязательными становятся тесты средств измерений новых приборов.



При этом, к медицинским изделиям и инструментам отнесли аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые во врачебных целях отдельно или в сочетании между собой.

Дмитрий Шевченко