В Приморье началось обновление материально-технического оснащение школ искусств по нацпроекту «Культура», который реализуется в крае по региональному проекту «Культурная среда», сообщает DEITA.RU.



Специалисты департамента культуры отметили, что первые поставки оборудования уже были организованы в несколько детских школ искусств в районах края. К примеру, в школе Дальнегорска уже появилась система галерейной подвески, оргтехника, литература, а уссурийскую школу начали поставлять музыкальные инструменты. В учреждения культуры будет поставлена специализированная литература, технические устройства и инструменты.

Также обновления коснется Приморский краевой колледж искусств, куда закупили аккордеон, ксилофон, оргтехнику, компьютер, интерактивные доски, мебель и более 180 наименований учебной литературы. Другие музыкальные инструменты поступят в начале осени.

В этом году обновления коснуться 13 образовательных организаций Приморья, которые завершатся в октябре в рамках реализации программы «Развитие культуры Приморского края».

«В планах-графиках муниципалитетов значится, что до 31 октября во все образовательные организации в сфере культуры, обновление материально-технической базы которых предусмотрено на этот год, будут поставлены музыкальные инструменты, включая рояли, пианино, баяны, скрипки, балалайки, гитары, домры и другие», – рассказала руководитель краевого департамента культуры Елена Бронникова.

За пять лет планируется обновить материально-техническую базу 48 организаций культуры по всему краю.

Иван Крышан