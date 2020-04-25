Обозленные из-за карантина таксисты избивают россиян

Водитель такси напал на девушку, у которой не читался QR-код для разрешения к поездке, сообщает ИА DEITA.RU.



Инцидент произошел в Москве на улице Коненкова. Молодая пассажирка села в автомобиль, предъявила водителю код, но по неизвестной причине он не считывался. Водитель ехать отказался, но девушка стала настаивать на поездке.

Словесный конфликт перерос в драку. Водитель вышел из машины, открыл заднюю дверь, вытащил девушку на улицу.

Пассажирка получила ссадины на ногах и лице. Она обратилась в больницу, где ей оказали первую помощь и отпустил домой.

Агрегатор такси, которому принадлежит автомобиль, и на который работает водитель, начал проверку.

Позже в Сети появилось видео инцидента. На котором спокойный мужчина вежливо пытается объяснить, что ее пропуск недействителен и просит покинуть машину.

Отметим, согласно введенным в Москве ограничениям, перед поездкой на такси пассажир обязан предъявить водителю код, разрешающий перемещение по городу. Такая система вскоре появится сразу в нескольких регионах страны, а уже с 27 апреля ее введут и на Дальнем Востоке.