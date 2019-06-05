Врачи бьют тревогу: население России стремительно становится тучным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Тенденция к набору лишнего веса начинает прогрессировать с годами. Так, по данным Роспотребнадзора, уже к возрасту 40 лет до 30% мужской половины соотечественников имеют большие проблемы с лишними килограммами. При этом, к 55 годам с переизбытком подкожного жира сталкиваются 50% всех российских женщин.

Обрастают ненужным массой и подростки. Среди 20-летних ожирением страдает уже 5%. Отмечается, что это число удваивается к 29 годам, а 57 годам достигает своего максимума.

Причиной подобной печальной статистики может быть то, что более 90% населения используют в своем рационе избыточное количество простых углеводов, что и приводит к увеличению массы тела, а также развитию различных болезней.

Напомним, что ожирение ещё до недавнего времени считалось исключительным бичом США, где высокий уровень жизни и специфические методы приготовления и хранения пищи привели к настоящей эпидемии приобретения лишнего веса среди большинства населения.

Однако, учитывая наблюдения отечественных специалистов, у россиян есть все шансы догнать американцев.

Дмитрий Шевченко