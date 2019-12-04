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Образцовый дом культуры получил видеопроектор в Приморье

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Депутат Уссурийского городского округа исполнил мечту сотрудников дома культуры Каменушки о видеопроекторе, чтобы сделать мероприятия и праздники в поселке еще более интересными, сообщает DEITA.RU.

 Как рассказали в Думе Уссурийска, с просьбой о покупке необходимой техники для сельского дома культуры в депутатский корпус обратилась инициативная группа Каменушки. После того, как активисты рассказали, какой большой вклад в культурное развитие подрастающего поколения делают худрук ДК Татьяна Воспенникова и заведующая Ольга Басистова, окружной парламентарий Анатолий Рэцой решил помочь селянам сделать столь дорогостоящий подарок культурному учреждению.

«Оказалась, что две хрупкие женщины регулярно проводят яркие и красочные мероприятия не только для жителей Каменушки - люди из близлежащих населенных пунктов приезжают в село, чтобы принять участие в квестах, конкурсах, концертах, творческих мастер-классах и т.д. Разумеется, вопрос о том, стоит ли помогать или нет даже не возникал», - отметили в Думе.

Через некоторое время депутат лично приехал в Каменушку, чтобы вручить действительно заслуженный подарок руководителям ДК лично в руки.

«Проектор был необходим, чтобы дополнять полезные социальные уроки видеоматериалами, устраивать показы кино в рамках тематических мероприятий. От лица всего нашего коллектива благодарю Анатолия Рэцоя за такой подарок», - отметила Ольга Басистова.

Отмечается, что видеопроектор уже активно используется в доме культуры.

Напомним, что власти УГО продолжают капитально ремонтировать сельские клубы и дома культуры в муниципалитете. В этом году бригады рабочих обновили внешний облик сразу трех учреждений культуры и творчества - в поселке Корсаковка, Богатырка и Новоникольск. В следующем году в порядок будет приведен ДК в Черняховском.   

Екатерина Цой

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