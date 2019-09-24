Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием

Программа по кибербезопасности, которую провел Образовательный центр «Сириус» при поддержке «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар», завершилась киберучениями, прошедшими в необычном формате. В них приняли участие 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».



Курс ориентирован на получение студентами углубленных знаний в области защиты и расследования кибератак, в том числе в сегменте автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Технологические решения, предоставленные партнерами «Ростелеком-Солар» — компаниями «ИнСАТ», Entensys и Positive Technologies — позволили максимально приблизить лабораторную базу к инфраструктуре реального промышленного предприятия.

Лекции и практические занятия со студентами провели преподаватели в сфере информационной безопасности и ведущие эксперты «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности. Отдельные модули были посвящены вопросам профессиональной этики, информационной безопасности как бизнес-функции, а также компетенциям, необходимым для успешной карьеры в этой профессиональной сфере.

«При разработке теоретических и практических занятий мы фокусировались на двух задачах: дать талантливым ребятам системные и практические знания по выявлению и отражению кибератак, а также, что не менее важно, объяснить им важность этических аспектов в информационной безопасности», — рассказал Игорь Ляпунов, вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности.

Заключительным этапом программы стали киберучения, в ходе которых студенты должны были за отведенное время включить иллюминацию на аттракционе «Колесо Времени» в первом тематическом парке страны — Сочи Парке. «Колесо Времени» – один из самых высоких аттракционов в России, его высота составляет 57 метров. В иллюминации «Колеса» задействовано 10 000 диодных модулей подсветки.

Для киберучений эксперты «Лаборатории кибербезопасности АСУ ТП» компании «Ростелеком-Солар» и специалисты Сочи Парка создали отдельную инфраструктуру, имитирующую сеть управления автоматикой аттракциона. При этом доступ участников к реальной инфраструктуре был ограничен исключительно возможностью взаимодействия с системой иллюминации. По легенде, «злоумышленник» проник в нее и отключил подсветку «Колеса Времени». Студентам необходимо было восстановить работоспособность иллюминации, а затем расследовать этот инцидент с точки зрения информационной безопасности. Победившая команда под названием «Speedrun Кибервызова» справилась с задачей за 3 часа 27 минут.

«Для прохождения испытания участникам потребовался широкий спектр знаний сетевых технологий, информационной безопасности и решений в области автоматизированных систем управления технологическими процессами. Задание финала нельзя назвать простым, и Сочи Парк организовал площадку для испытаний, безусловно поддерживая образовательные проекты и предоставляя талантливым ребятам возможность проявить себя. Максимальная открытость технологического процесса на испытании «Кибервызов: Новый уровень» обусловлена еще и тем, что мы гордимся инновациями Сочи Парка и заинтересованы принять участие в воспитании квалифицированных специалистов, привлечь интерес к нашей компании, как к потенциальному работодателю в области АСУ ТП и ИТ-технологий. Мы готовы реализовывать совместные проекты и в дальнейшем», — отмечает Константин Кареев, начальник управления информационных технологий и программного обеспечения АО «Сочи-Парк».

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

* * *

«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

* * *

Образовательный центр «Сириус» был открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году по решению Президента Российской̆ Федерации Владимира Путина, возглавляющего его Попечительский Совет. Цель работы Центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и технического творчества. В Сириус ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.

Обучение в Центре проводят ведущие преподаватели физико-математических, химико-биологических, спортивных школ, деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства. За четыре года выпускниками Сириуса стали 31 155 школьников.

С 2018 года Сириус регулярно принимает на программы интенсивного обучения студентов, включая своих выпускников, а также получателей грантов Президента Российской Федерации на принципиально новые образовательные программы. Фонд создает их совместно с ведущими высокотехнологичными компаниями и научными институтами по приоритетным областям научно-технологичного развития Российской Федерации. Лучшие выпускники этих программ получают предложения о трудоустройстве и стажировках в компаниях – партнерах Фонда.