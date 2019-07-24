На протяжении трех дней с 14 по 16 августа в Южно-Сахалинске пройдет общеобразовательный форум «Образование – энергия будущего», сообщает DEITA.RU.

По словам организаторов, площадка форума выбрана не случайно, а с учетом богатого опыта Южно-Сахалинска в сфере международного гуманитарного сотрудничества и территориальной близости стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо российских специалистов на форум прибудут специалисты из Японии и Республики Корея.

На форуме специалисты готовы не только продемонстрировать достижения и успехи по отработке эффективных управленческих моделей в сфере образования, в том числе в контексте реализации Национального проекта «Образование», но и обсудить ключевые прорывные направления развития городов через развитие образования на дискуссионных площадках.

Программа форума объединит пять направлений в сфере образования: образовательные возможности, инновации, инвестиции в образование и другие. Данные вопросы позволят обсудить максимально широкий круг проблем: доступность для населения культурно-образовательных сервисов, привлечение бизнеса в сферу образования, работу с национальными диаспорами и многие другие. Также участникам форума будут представлены примеры реализованных инициатив в данной сфере.

Иван Юрьев