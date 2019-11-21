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Власти прокомментировали обрушение стены в столице

владивосток, закат

В социальных сетях прошла информация о том, что на улице Котельникова обрушилась подпорная стена, сообщает DEITA.RU.

Однако, в мэрии заявили, что эта информация  недостоверна. Сотрудники, ответственные за дорожный ремонт, отметили, что подрядчик ночью проводил грунтовые воды от подпорной стены. Чтобы выполнить эту трудоемкую работу, пришлось прокладывать трубы через всю проезжую часть.

«Подрядчик просто не успел завершить все работы за ночь, пришлось продолжать прокладку и утром. Поэтому улицу перекрыли», - подчеркнули в администрации города.

Там добавили, что в 9 часов утра движение было открыто, а все работы уже закончили. Скоро подрядчик восстановит разрушенный на участке асфальт.

Ранее в городских пабликах активно обсуждалась информация о том, что улицу в краевом центре перекрыли из-за якобы рухнувшей в непогоду подпорной стены.

«Там все движение перекрыто. Точно же, подпорная стена рухнула наверняка, не выдержала мороза и снега», - писали пользователи в пабликах.

 

Александра Маслова

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