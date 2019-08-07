В середине сентября в Приморье пройдет краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», сообщает DEITA.RU.

Как рассказала ведущий методист Приморского краевого центра народной культуры Зоя Исакова, фестиваль пройдет на большой поляне микрорайона «Радужный» Уссурийского городского округа, в рамках празднования 153-й годовщины со дня основания города.

«Традиционно фестиваль «Хоровод дружбы» собирает почти все национальные диаспоры, которые проживают в Приморье. На фестивале будет множество площадок, где будут представлены национальные кухни и игры. Каждый год проводится призовая лотерея и акция ковер-дружбы», - рассказала ведущий методист Зоя Исакова.

По ее словам, новшеством для этого года станет конкурс по хореографии: в нем примут участия танцевальные коллективы со всего Приморья. Помимо этого, параллельно будут проходить мастер-классы по различным направлениям прикладного народного творчества. Изделия народных мастеров будут представлены на ярмарке. Из огромного количества конкурсов, которые проходят во время фестиваля, специалист выделила на необычную форму овощей и ягод.

«Хоровод дружбы» - это мероприятие, которое показывает многогранность народностей, проживающих в Приморье. Конечно, основным моментом праздника является хоровод, который собирают из участников фестиваля», - заключила Зоя Исакова.

Мероприятие проводится в рамках госпрограммы "Безопасный край".

Иван Юрьев