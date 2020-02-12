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6 Декабрь 2019, 18:15

Общественная палата хочет штрафовать соцсети за оскорбление власти

Соцсети

С таким предложением они намерены обратиться в Государственную Думу

Члены Общественной палаты РФ выступили с инициативой штрафовать не только рядовых пользователей за посты, оскорбляющие власть и госсимволы, но и сами социальные сети, допускающие публикацию подобного контента на своих площадках, сообщает ИА DEITA.RU  со ссылкой на «Известия».

С таким предложением они намерены обратиться в Государственную Думу и Совет Федерации уже в ближайшую неделю.  По словам авторов инициативы, только за прошедшие два месяца на страницах таких социальных сетей как «ВКонтакте», Twitter, Instagram и Facebook были выявлены порядка 700 ссылок на посты с неуважительным к власти и государственным символам содержанием.  При этом сеть «ВКонтакте» отказалась удалять опубликованный материал, остальные сети и вовсе не ответили на запрос.

Члены ОП предлагают налагать на соцсети штраф в размере от 500 тысяч рублей за каждый опубликованный и не удаленный в дальнейшем пост с оскорбительным содержанием. Это подтолкнет социальные площадки к самоочищению от противоправной информации, считают активисты.

Предварительно в Госдуме и Совфеде одобрительно отнеслись к данному предложению, однако отметили, что оно требует тщательного обсуждения и проработки.

Напомним, что с 20 января заработала единая электронная платформа, включающая в себя два сайта (лендинга), на которых неравнодушные граждане смогут подать жалобу на фейковые новости и случаи глумления над государственными символами в сети.

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