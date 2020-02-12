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Общественники ликвидировали опасную наледь на дороге Владивостока
Общественники ликвидировали опасную наледь на дороге Владивостока
Благодаря работе активистов ОНФ в Приморском крае, на улице Успенского во Владивостоке была ликвидирована опасная наледь, создававшая аварийную ситуацию на дороге, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу ОФН по ПК.
Местные жители обратились с просьбой к общественникам, указав им на опасную наледь на дороге в районе Фанзавода, образовавшуюся из-за протечки канализационного колодца. Вода в этом месте текла довольно долгое время, в результате чего возник достаточно обширный участок обледенелой дороги, угрожающий безопасности всех участников дорожного движения.
Активисты ОНФ обратились с этой жалобой в прокуратуру, которая в свою очередь поручила властям Приморского края разобраться с текущей проблемой.
В результате, соответствующие ведомства проделали работы по ремонту канализационной трубы, устранив течь. службы коммунального хозяйства в оперативном порядке очистили дорогу от успевшей образоваться наледи, обработав дорожное полотно необходимыми реагентами.
На данный момент безопасное движение на этом участке восстановлено, риск заносов автомобилей и падения пешеходов устранен.
МЧС также предупреждает жителей края об опасности наледи и сосулек на крышах домов и рекомендует по возможности обходить такие участки.