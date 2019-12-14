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Общественники мешают принятию закона о курении в аэропортах

дым pixabay

Даже закрытые комнаты с кондиционерами не устраивают борцов с сигаретами, сообщает DEITA.RU.

Эксперт ОНФ Владимир Стародубов высказался насчет принятого Госдумой закона о возвращении курилок в здания аэропортов. Как пишет РИА Новости, общественник выступает резко против.

По мнению члена ОНФ, разрешение курить в аэропортах перед выходом на посадку и между стыковочными рейсами – шаг назад. Стародубов уверен, что надо продолжать принимать только антитабачные законы, ведь кампания, которая идет с 2013 года, дает результаты.

Против прав курильщиков выступает и объединение пассажиров. Скандал подняли по поводу возможной установки комнат для курения в поездах. Общественники против – они уверены, что дым все равно будет выходить из кабинок и губить здоровье женщин и детей. Курить предлагают только во время остановок поезда.

Напомним, в четверг депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о возвращении курилок в аэропорты. Места для курения появятся только в стерильных и транзитных зонах.

Елена Миронова

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