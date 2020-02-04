Общественные обсуждения законопроекта о закреплении по инициативе ТПП РФ понятия «семейное предприятие» продлятся до 7 февраля

Активное продвижение проекта по развитию семейного бизнеса Торгово-промышленной палатой России получило энергичный отклик как предпринимательского сообщества, так и органов власти. За два года ТПП РФ удалось привлечь к проблемам семейного бизнеса пристальное внимание органов власти всех уровней, но отсутствие законодательного определения семейных предприятий остается серьезным препятствием для эффективного продвижения их интересов. Поэтому Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным озвучил предложение по внесению в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» понятия «семейное предприятие» с последующей разработкой специальных преференций и cемейного патента.

«После одобрения нашей инициативы Президентом России вышло распоряжение об определении семейного предприятия в правовом поле. Теперь мы ожидаем, что уже к концу 2020 года семейные предприниматели получат особый статус, который позволит оказывать им целевую государственную поддержку, также у работников предприятия – членов семьи – появятся социальные гарантии, трудовые отношения будут урегулированы. Мы уверены, что содействие семейному бизнесу станет одной из ощутимых движущих сил, которые приведут к достижению целей национальных проектов, — отмечает вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Предполагается, что к категории семейных предприятий будут относиться малые или средние предприятия, в которых члены одной семьи владеют более 50 процентов долей в уставном капитале или больше 50 процентов голосующих акций и один из членов семьи является единоличным исполнительным органом такого юрлица, либо председателем совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества или хотя бы на одного из членов семьи возложено ведение дел хозяйственного товарищества.

Членами семьи могут считаться супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, дедушки ‎и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого ‎из супругов, а также усыновители и усыновленные. Также семейным может считаться предприятие, соответствующее одному из следующих условий по итогам предыдущего календарного года: не менее 50 процентов членов производственного кооператива или потребительского кооператива, либо фермерского хозяйства относятся к членам одной семьи; не менее 50 процентов работников индивидуального предпринимателя, которые работают у него по основному месту работы, относятся к членам его семьи.

Стадия общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы законопроекта продлится до 7 февраля 2020 года.