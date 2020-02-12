Общественный совет Думы вышел с новыми инициативами: провести во Владивостоке экологическую конференцию, поставить заслон снюсам

Очередное заседание Общественного совета состоялось в Думе города Владивостока с участием депутатов, экспертов, представителей профильных министерств Приморского края и управлений администрации города, представителей общественных, профсоюзных, экологических организаций, сообщает ИА DEITA.RU

Первым в повестке заседания был вопрос о запрете распространения среди детей и подростков товаров, имеющих в составе никотиносодержащие вещества. Вопрос о запрете продажи несовершеннолетним так называемых снюсов был инициирован губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и поддержан фракцией партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморского края. В конце января приморские парламентарии единогласно поддержали запрет, прописав в краевом законодательстве ограничения на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции.

«Это значит, что во Владивостоке и других муниципалитетах края появилась правовая возможность поставить заслон на пути распространения никотиносодержащих смесей, наносящих вред здоровью подростков. Убежден, представители общественных организаций поддержат данную законодательную инициативу как и Общественный совет Думы Владивостока, примут участие в контрольных мероприятиях по соблюдению вступивших в силу ограничений, за нарушение которых законом установлена ответственность», — подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

По данным Правительства Приморского края, с начала года сотрудниками Роспотребнадзора и полиции изъято более 1700 упаковок снюса, на недобросовестных продавцов составлены административные протоколы. За продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции установлены штрафы: для граждан 3—5 тыс. руб., для должностных лиц 10—20 тыс. руб., для юрлиц 30—50 тыс. рублей.

Снюсы содержат растительные волокна, имитирующие табак, их особенность — большое количество никотина, в каждой порции до 60 граммов, примерно столько же в трех пачках сигарет. Употребление синтетического никотина несовершеннолетними грозит вызвать привыкание, стать причиной серьезных проблем со здоровьем, замедлить умственное и физическое развитие, повысить агрессивность.

Заместитель председателя регионального совета сторонников партии «Единая Россия», руководитель Приморского исполкома Всероссийского движения «Сильная Россия» Алексей Свиридов обратил внимание Общественного совета на тот факт, что снюс реализуется в небольшой упаковке, в виде леденцов.

«Это делается для того, чтобы привлечь внимание несовершеннолетних. Снюсы также называют «никотиновыми конфетами». Между тем, некурительные никотиносодержащие изделия уже стали причиной отравлений среди детей и подростков в ряде регионов, в том числе в Приморье. До последнего времени снюсы можно было купить практически свободно в любом торговом центре Владивостока по достаточно доступной цене от 150 до 300 рублей. Партия «Единая Россия» целенаправленно добивается запрета на продажу снюсов несовершеннолетним. Инициативу «Единой России» в Приморье поддержали Приморское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России», участники регионального проекта «Приморье — территория добра», которые распространили обращение к родительскому сообществу края. После зафиксированных случаев отравления подростков партийные активисты провели контрольную закупку снюса во Владивостоке и отправили приобретенный продукт на экспертизу в лабораторию Роспотребнадзора. Экспертиза подтвердила, что одна порция снюса эквивалентна трем пачкам сигарет», — отметил в своем выступлении на заседании Общественного совета Думы Алексей Свиридов.

Заместитель начальника Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Кравчук доложила участникам заседания о мероприятиях, проводимых в рамках противодействия распространению снюсов, в их числе: подготовка памяток для родителей, проведение родительского всеобуча, организация совместных дежурств педагогов и представителей родительского комитета, проведение расширенного городского родительского собрания по проблеме распространения снюсов.

Представители Молодежного ресурсного центра, действующего при администрации города, рассказали о такой профилактической форме борьбы с распространением снюсов как «форум-театр». Подготовленная постановка в художественной форме объясняет школьникам опасность деструктивного поведения, наркотической зависимости. Данный профилактический опыт был положительно оценен экспертами.

Активисты партии «Единая Россия» также ознакомили представителей Общественного совета с рядом инициатив, которые позволяют отвлечь подростков и молодежь от снюсов, привить ценности здорового образа жизни. В частности, в перспективе предлагается опробовать меры так называемой «кибер-полиции», поскольку до 80 процентов синтетических никотиносодержащих препаратов распространяется через интернет, а также добиться введения ответственности за их несанкционированное распространение посредством интернет-технологий.

Еще одна инициатива «Единой России» в Приморье — объявить конкурс видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни, информация о конкурсе размещена в соцсетях в рамках регионального проекта «Приморье — территория добра». Конкурс «Твой ЗОЖ» проводится для молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, победителей ждут специальные призы. В ходе обсуждения на Общественном совете предложения по подготовке видеороликов поддержали также представители ВГУЭС.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик предложил Общественному совету рассмотреть возможность совместных выездных рейдов по контролю за распространением снюсов с участием специалистов Роспотребнадзора и участковых уполномоченных.

Другим важным вопросом повестки заседания стала подготовка во Владивостоке экологической научно-практической конференции, которую планируется провести в рамках исполнения решения регионального общественного совета федерального проекта «Чистая страна», реализуемого в Приморском крае партией «Единая Россия».

С презентацией проекта «Чистая страна» выступил председатель Общественного совета Думы города Владивостока Михаил Колтович.

В обсуждении вопросов подготовки экологической конференции приняли участие: начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Приморского края Ольга Валяева; начальник отдела организации природоохранных мероприятий Управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Ирина Осина; представитель региональной общественной организации предпринимателей «Опора России», заместитель председателя регионального общественного совета федерального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Юрий Щербак; представители ВГУЭС, Дальневосточного НИИ морского флота.

В ходе обсуждения было принято решение предварить проведение научно-практической конференции циклом «круглых столов», на которых обсудить ряд конкретных экологических тем, в их числе: облик Владивостока, побережья, общественных зон отдыха; очистка акватории и прибрежной зоны; законодательная база по содержанию водоохранных зон и др. Подготовкой круглых столов займется специально созданная в Думе Владивостока рабочая группа по экологии, в состав которой вошли депутаты, члены Общественного совета Думы, представители ДВО РАН, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока, экологических и природоохранных организаций.