Общественный транспорт пустили в новый микрорайон Владивостока

С пятницы, шестого декабря, изменено движение автобуса номер 16д во Владивостоке. Теперь маршрутное такси Баляева-Ватутина будет забирать пассажиров с остановки «Восточный Луч» и «Нейбута, 137», сообщает DEITA.RU.

В городской мэрии рассказали, что схема движения автобуса была изменена по просьбам жителей нового микрорайона «Зеленый бульвар», который находится на месте теплиц в районе Нейбута.

«Начиная с сегодняшнего дня пассажиры получили возможность выезжать в город с остановок «Зеленого бульвара» или добавиться в микрорайон с Баляева. Пока на линию запущен один автобус, который будет осуществлять перевозки каждый день с семи утра до восьми вечера. Среднее время ожидание транспорта не должно превышать тридцати минут», - рассказали в администрации Владивостока отметив, что по желанию граждан количество автобусов на маршруте может быть увеличено в будущем.

Сообщается, что новый маршрут запущен в тестовом режиме на два месяца. Указанные изменения в схеме движения 16д внесены в реестр, согласно федеральному закону, регулирующего организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и другим нормативно-правовым актам.

Вопрос о запуске общественного транспорта в новый микрорайон Владивостока давно волновал жителей города – тем, у кого не было личного автомобиля, чтобы выбраться из «Зеленого бульвара» в город приходилось регулярно пользоваться услугами такси или идти пешком полтора-два километра через лес до остановки Ладыгина или Депутатская. Налаживание движения общественного транспорта было невозможно из-за отсутствия автомобильной дороги, ведущей к жилым домам. А на днях подрядная организация завершила благоустройство проезда транспортных средств, пройдясь по дороге грейдерами и оградив особо опасные куски проезжей части.

Екатерина Цой