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Общество инвалидов в Находке разнообразило досуг для детей
Отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) в Находке завершает проект «Шаг навстречу жизни», получивший поддержку Фонда президентских грантов в этом году. В рамках проекта представители отделения смогли не только провести ряд важных мероприятий, но и сделать долгожданный ремонт, сообщает DEITA.RU.
Благодаря получению гранта здесь смогли установить специальное мягкое покрытие, сухой бассейн, видеопроектор и стол для рисования песком. На выделенные средства общественники приобрели мягкий конструктор.
В рамках проекта ребята учатся декоративному творчеству и вокалу, с ними постоянно занимается логопед. Также для детей регулярно проводят занятия по кинестерапии, организован театральный кружок.
Для взрослых членов ВОИ и родителей детей-инвалидов организована бесплатная юридическая и психологическая помощь. Также с недавних пор в Находке появилась группа временного пребывания для детей с ментальными нарушениями.
Среди последних мероприятий организации – мастер-класс по изготовлению подарков в рамках прошедшего Дня Матери. Красочные подарки ребята смогли сделать из цветной бумаги. В свою очередь, мамы детей смастерили для них костюмы, в которых те выступят на фестивале «Искры творчества», посвящённом Дню инвалидов.
В настоящее время на учете в находкинском отделении ВОИ находится 91 ребенок. Всего же организация насчитывает 816 человек.