Обстоятельства гибели жены мэра проверяет СКР

Следователи начали проверку по факту гибели супруги мэра города Тулуна, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в СУ СК России по Иркутской области, поздним вечером в субботу, 23 ноября, чиновник Юрий Карих двигался за рулем своего автомобиля в Черемховском районе. Рядом, на пассажирском сидении, находилась его супруга.

Мэр двигался по трассе в сторону Тулуна, когда врезался в стоящий на обочине КамАЗ.

Был проведен осмотр места аварии. Выясняются причины произошедшего.

Отмечается, что мэр был доставлен в больницу, где медики убедились, что здоровью его ничего не угрожает. После этого мэр был выписан из медучреждения.

Екатерина Брязгунова