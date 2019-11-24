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Обстоятельства гибели жены мэра проверяет СКР
Следователи начали проверку по факту гибели супруги мэра города Тулуна, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в СУ СК России по Иркутской области, поздним вечером в субботу, 23 ноября, чиновник Юрий Карих двигался за рулем своего автомобиля в Черемховском районе. Рядом, на пассажирском сидении, находилась его супруга.
Мэр двигался по трассе в сторону Тулуна, когда врезался в стоящий на обочине КамАЗ.
Был проведен осмотр места аварии. Выясняются причины произошедшего.
Отмечается, что мэр был доставлен в больницу, где медики убедились, что здоровью его ничего не угрожает. После этого мэр был выписан из медучреждения.
Екатерина Брязгунова