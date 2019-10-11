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Обучение одного чиновника обойдется в 26 млн
Защита государственной тайны – дело серьёзное, и обучение его премудростям стоит недёшево. Так, для обучения чиновников городской администрации в Перми выделено более ста пятидесяти миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.
Обучение необходимо для шести сотрудников, поэтому если всю сумму, а именно – 156 млн рублей, разделить на шесть учеников, обучение каждого из пермских чиновников «встанет» в 26 миллионов рублей.
На сайте государственных закупок можно увидеть условия конкурса, который организовала администрация Перми. Для повышения квалификации предусмотрена подробная программа, включающая в себя не менее восьми часов лекций в день. Общая длительность образовательной работы запланирована на 72 часа. Форма обучения предусмотрена очная, с отрывом от основной работы.
Конкурс выигран АНО ДПО «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ». При этом конкурировать учебному центру не пришлось ни с кем – так как организация оказалась единственной, кто пожелал принять участие в конкурсе.
Напомним, недавно стало известно о предположительно незаконной деятельности МУПВ «Некрополь», которая специализируется на оказании ритуальных услуг в столице Приморского края Владивостоке. УФАС согласно предоставленным доказательствам полагает, что деятельность МУПВ нарушает два закона – «О погребении» и «О защите конкуренции».
Софья Корф