Получение высшего образования потребует ещё больших денег, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Росстат зарегистрировал повышение стоимости обучения в вузах на 19% только за последний год. По словам экспертов, подорожание происходит в основном из-за того, что учебным заведениям необходимо поднимать уровень зарплат преподавательского состава в соответствии с поручениями президента.

По мнению президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, в этом сентябре стоимость получения высшего образования в России скорее всего станет ещё дороже. Специалисты прогнозируют продолжение роста стоимости обучения в вузах.

Как отметил Комков, стоимость договорного обучения с начала нового учебного периода может вырасти в пределах 20%. В пользу этого, по словам эксперта, говорит и то, что в России растёт количество желающих поступить в вуз, что также повышает спрос на платное обучение.

Дмитрий Шевченко