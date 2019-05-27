«Газпром» в рамках реализации Восточной газовой программы (ВГП) заканчивает обустройство Чаяндинского месторождения и подготовку к вводу в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири». Чаяндинское месторождение – основа Якутского центра газодобычи и ресурсная база магистрального газопровода «Сила Сибири».

Чаяндинское месторождение, объем запасов которого оценивается в 1,2 трлн кубометров газа, – одно из крупнейших на Востоке России. По размеру запасов (B1+B2) относится к категории уникальных. Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, содержит значительные объемы гелия. Разработку месторождения ведет ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Начало добычи газа будет синхронизировано с запуском магистрального газопровода «Сила Сибири», который намечен на декабрь 2019 года.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» — один из ключевых объектов Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ новых центров газодобычи, единой системы транспортировки газа, обеспечение газификации и формирование канала экспорта «голубого топлива» в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В результате реализации Восточной газовой программы сетевой природный газ пришел во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, другие города и населенные пункты Дальнего Востока. В рамках ВГП в 2011 г. введена в эксплуатацию газотранспортная система «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», проходящая по территории Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Протяженность трассы — более 1800 км. Это первая на Востоке России межрегиональная газотранспортная система.

В настоящее время на Чаяндинском месторождении завершаются строительные работы на первоочередных производственных объектах, сообщил главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Алексей Кононов.

«До конца года будут вводиться в эксплуатацию газовые скважины, коллекторы газосборной системы, установка комплексной подготовки газа, центральная дожимная компрессорная станция. Уже готовы полигон твердых бытовых и промышленных отходов, водозабор, очистные сооружения», – рассказал Алексей Кононов.

В первую очередь были построены именно объекты инфраструктуры, которые обеспечивают защиту окружающей среды, пояснил он.

В обустройстве месторождения заняты тысячи специалистов со всей страны, сообщил в свою очередь начальник Ленского отделения управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Александр Ван.

Он также рассказал журналистам о ходе работ по возведению установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3). Готовность объекта – порядка 90 процентов, ведется оснащение цехов оборудованием, на завершающей стадии находится строительство эстакад с трубопроводами.

Параллельно ведется строительство уникальной установки мембранного выделения гелия. Гелий, обширными запасами которого отличается месторождение, – топливо будущего, ценный компонент, подчеркивает начальник Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Юрий Давыдов.

Процесс извлечения гелия основывается на технологии мембранного разделения газов, пояснил он. Пермеат – проникший через мембрану и обогащенный гелием газ – закачивают обратно в пласт. Отраслевой институт ООО «Газпром ВНИИГАЗ» подобрал специальную залежь, которая имеет необходимые характеристики и будет использоваться для хранения пермеата. Затем этот газ можно будет вернуть в технологический процесс.

Необходимость мембранной установки обусловлена еще и тем, что богатый гелием газ перед подачей в магистральный газопровод «Сила Сибири» необходимо обеднить. Планируется, что две третьих объема газа будет направляться на установку мембранного выделения гелия, а треть – напрямую в газопровод.







