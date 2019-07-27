Российская валюта на бирже игнорирует прогнозы о своем возможном обвале, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

На данный момент курс доллара на Московской бирже стал ниже на 2 копейки и равен 63,21 рубля, а евро подешевел на 6 копеек, и стоит теперь 70, 37 рубля.

Аналитики утверждают, что в конце июля пройдет заседание ФРС США и объявление о том, что процентная ставка снижается. Доллар может ослабеть еще больше.

Новостей по этому поводу, как и изменений, можно ожидать уже в понедельник.

Анастасия Туркова