Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на полиграфе

Медбрата из Кирова, которого заподозрили в страшных убийствах, проверили на устройстве, распознающем ложность ответов. Обвинения после ответов были опровергнуты, сообщает ИА DEITA.RU.

Как передают РИА «Новости», ссылаясь на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко, медработник после опросов сумел доказать свою невиновность.

Информация прокатилась по тг-каналам города, откуда ее быстро подхватили сначала местные, а затем и федеральные СМИ. В них рассказывалось о неком медицинском работнике – якобы сотруднике кировского госпиталя. Молодой человек «хвастался» на форуме, как отключал ветеранов от искуственной вентиляции легких. Он рассказал, что убил таким образом десяток человек.

Делом заинтересовались силовые ведомства. Отмечается, что мужчина с именем, указанном на форуме, действительно работает в указанном госпитале. Однако, по его словам, не сидит на форумах, а те форма и бейдж, что были приложены на фото, не принадлежат этому госпиталю.

Проверки доказали, что во время дежурств обвиняемого мужчины никто не умирал.