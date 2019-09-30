Объявлено повышение цены на любимый напиток женщин

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В следующем году россиян неприятно удивят цены на вино и
другие напитки из виноматериалов. Об этом сообщает DEITA.RU.
Закон о подорожании акцизов на алкогольную продукцию из винограда подписал президент России Владимир Путин. Поправки в налоговое законодательство страны вступят в силу со следующего года.
На официальном портале правовой информации отмечается, ценовые изменения на вино начнутся с 2020 года и продолжатся до 2022 года.
В следующем году косвенный налог на виноградные и фруктовые вина будет равен тридцати одному рублю за один литр, а уже через два года вырастет до тридцати трех рублей.
Еще менее приятное ценообразование после Нового года ожидает «вино с пузырьками». Акциз за литр «игристого» в следующем году составит сорок рублей и через два года ожидается подорожание до сорока трех рублей.
Ценовой рост относится также и к виноматериалам, «алкогольному» винограду, ликерам и другим подобным напиткам. Производителям вина разрешили производить налоговые вычеты только в случае использования должного сырья для «полного цикла».
В это же время депутаты Госдумы уже внесли изменения в действующее бюджетное законодательство, чтобы виноделы России получили возможность компенсировать затраты на производство. Также субсидии будут выделяться из бюджета страны для возмещения виноградарям недополученных доходов с продаж отечественного вина. Отмечается, что деньги получат лишь те, кто использует в производстве или выращивает исключительно российский виноград.
Екатерина Цой