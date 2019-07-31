Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому двенадцать пород собак признаются потенциально небезопасными для человека. Теперь Совфед собирается двигаться дальше в вопросах, касающихся животных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Двенадцать пород определили, как не самые безопасные для людей, в их числе: американские и бразильские бандоги, акбаши, гибриды волка с собакой и северокавказские собаки.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает это значимым моментом на пути к ответственному обращению с животными. Он полагает, что теперь стоит подумать о принятии закона об идентификации животных.

Он напомнил, что животные отличны от людей и друг от друга. Есть сельскохозяйственные, есть охотничьи, для содержания дома, есть особенно опасные. Как говорит председатель комитета, обсуждать идентификацию животных продолжат осенью в Госдуме. Людям стоит всегда помнить, что животные – не игрушки.

Анастасия Туркова