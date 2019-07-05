Стоит ли автолюбителю всегда возить с собой буксировочный трос, сообщает DEITA.RU.

По правилам, установленным в 2011 году Правительством, в автомобиле должна быть укомплектованная аптечка с нормальным сроком годности, работающий огнетушитель объемом минимум 2 литра и знак аварийной остановки – по ГОСТу. Затем к коллекции обязательного добавили сигнальные жилеты.

Возить с собой буксировочный трос вас никто не обязывает в законодательном порядке, и инспектор к этому моменту не придерется. Поэтому вопрос остается на усмотрение автовладельца. Но опытные водители имеют его при себе, зная, что вещь – полезная.

Анастасия Туркова