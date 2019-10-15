Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк

Только неделю назад Дмитрий Медведев заявил, что правительство обяжет банки отказаться от «банковского роуминга», сообщает DEITA.RU.



Сбербанк объявил о намерении ввести новую комиссию для своих клиентов. Об этом сообщает Ura.ru.

С таким предложением выступил заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. Сбербанк планирует ввести абонентскую плату – ее будут снимать с карт раз в год или в полгода. Это станет заменой существующих сейчас комиссий.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Медведев заявил о том, что намерен запретить банкам взимать проценты за переводы между счетами в разных регионах. Тогда пользователи соцсетей посчитали, что банки выкрутятся и найдут, как компенсировать эти убытки.

Елена Миронова