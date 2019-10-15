Новости
«Это полный контроль над жизнью каждого»: эксперт об инициативе Путина
16 Октябрь 2019, 00:30
Госдума прокомментировала введение единой платежки по ЖКХ
15 Октябрь 2019, 23:45
Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк
15 Октябрь 2019, 23:15
Матерей-одиночек лишат детских пособий
15 Октябрь 2019, 22:45
Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году
15 Октябрь 2019, 22:15
Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы
15 Октябрь 2019, 21:45
Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума
15 Октябрь 2019, 21:15
Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице
15 Октябрь 2019, 20:45
Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк
Только неделю назад Дмитрий Медведев заявил, что
правительство обяжет банки отказаться от «банковского роуминга», сообщает
DEITA.RU.
Сбербанк объявил о намерении ввести новую комиссию для своих клиентов. Об этом сообщает Ura.ru.
С таким предложением выступил заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. Сбербанк планирует ввести абонентскую плату – ее будут снимать с карт раз в год или в полгода. Это станет заменой существующих сейчас комиссий.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Медведев заявил о том, что намерен запретить банкам взимать проценты за переводы между счетами в разных регионах. Тогда пользователи соцсетей посчитали, что банки выкрутятся и найдут, как компенсировать эти убытки.
Елена Миронова