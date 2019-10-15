telegr wh call

Новости

«Это полный контроль над жизнью каждого»: эксперт об инициативе Путина

16 Октябрь 2019, 00:30

Госдума прокомментировала введение единой платежки по ЖКХ

15 Октябрь 2019, 23:45

Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк

15 Октябрь 2019, 23:15

Матерей-одиночек лишат детских пособий

15 Октябрь 2019, 22:45

Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

15 Октябрь 2019, 22:15

Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы

15 Октябрь 2019, 21:45

Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума

15 Октябрь 2019, 21:15

Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице

15 Октябрь 2019, 20:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк

Сбербанк, вывеска, небо, фонарь

Только неделю назад Дмитрий Медведев заявил, что правительство обяжет банки отказаться от «банковского роуминга», сообщает DEITA.RU.

Сбербанк объявил о намерении ввести новую комиссию для своих клиентов. Об этом сообщает Ura.ru.

С таким предложением выступил заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. Сбербанк планирует ввести абонентскую плату – ее будут снимать с карт раз в год или в полгода. Это станет заменой существующих сейчас комиссий.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Медведев заявил о том, что намерен запретить банкам взимать проценты за переводы между счетами в разных регионах. Тогда пользователи соцсетей посчитали, что банки выкрутятся и найдут, как компенсировать эти убытки.

Елена Миронова

Читайте также:

Сбербанк отменяет «банковский роуминг»

Сбербанк вмешивается в судебную систему России

Слитыми в Сеть данными Сбербанка уже пользуются мошенники

Популярное

Владельцев банковских карт ждет новое уведомление банка

Квитанция ЖКХ изменится до неузнаваемости

Кожемяко снизил районный коэффициент

Судьбу детей погибшей при обрушении дома решит Кожемяко
Загрузка...
Загрузка...