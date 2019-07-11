Граждан напугали цифры на табло, сообщает DEITA.RU.

На просторах интернета граждане активно обсуждают комиссию до одного процента при снятии наличных с банкоматов Сбербанка. Многие клиенты побоялись того, что теперь будет невозможно снять свои деньги без уплаты хоть и небольшой, но всё же обязательной суммы за услуги организации.

Как оказалось, Сбербанк берёт процент за снятие наличных только в том случае, когда клиенты хотят провести операцию через его банкомат с по карте другого банка. При этом, не всегда инициатором списания денег выступает именно Сбербанк.

Таким образом, гражданам рекомендуют внимательно читать условия договора на обслуживание банковских карт, а также не бояться пользоваться банкоматами Сбербанка в случае если они используют его карты. При этом, в ситуации с кредитными картами также будет не лишним уточнить условия.

Дмитрий Шевченко



