Обязательная вакцинация от возможного возникновения рака половых органов ждет российских мальчиков и девочек, сообщает DEITA.RU.

Ежегодно в России диагноз рак шейки матки ставят 17 тысячам женщин, из них семь тысяч умирают от страшной болезни. Еще десять лет назад такой вид рака не был настолько распространен. Теперь больных на четверть больше, чем в конце двухтысячных годов.

Главная проблема, что большую часть диагнозов врачи ставят на поздних стадиях, что неминуемо ведет к гибели пациента. Неизлечимая болезнь сегодня является серьезной угрозой для российского здравоохранения. Согласно прогнозам, если в России не начнется вакцинация девочек и мальчиков, то уже через полвека 44 миллиона женщин будет страдать от онкологии репродуктивных органов.

Напомним, что причина болезни — вирус папилломы человека. Он передается половым путем и опасен не только для женщин, но и для мужчин. У представителей сильной половины человечества возникает рак полового члена и других органов.

На данный момент, как пишет РИА ФАН, 92 страны мира уже занимаются активной иммунизацией населения, что, по прогнозам, позволит сократить число страшных поставленных диагнозов до четырех тысяч на 100 тысяч человек.

В связи с этим в России тоже зашла речь о поголовной иммунизации, тем более что в некоторых регионах страны девочек уже начали прививать.

Екатерина Брязгунова