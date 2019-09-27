Обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС для Дальнего Востока скоро вернут

Будут ли власти продлевать временный порядок ввоза подержанных праворульных иномарок для жителей ДФО, пока неизвестно, но маловероятно, сообщает DEITA.RU.

21 ноября истекает год, отведенный Дмитрием Медведевым на мораторий на «ЭРУ-ГЛОНАСС» для дальневосточников. Напомним, премьер-министр утвердил его по просьбе Олега Кожемяко в разгар его предвыборной кампании в Приморье прошлой осенью.

«Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО. В течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС», - написал тогда в своем твиттере глава правительства.

Порядок действует для б/у авто, ввозимых в Россию дальневосточниками или переселяющимися в ДФО на ПМЖ, и разрешает им в течение года ввезти для собственных нужд одно тс категории M1 или N1 без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС», пояснял официальный сайт правительства.

С тех пор импорт подержанных авто на Дальнем Востоке существенно вырос: по данным Дальневосточной таможни, за первое полугодие 2019 года на территорию ДФО ввезено почти 49 тысяч легковых автомобилей стоимостью почти 360 миллионов долларов. В аналогичном периоде 2018 года в ДФО было на 5 тысяч авто меньше, но стоили они на 100 млн. долларов дешевле. Таким образом, ввозить машины дальневосточники стали чаще и модели дороже, несмотря на разговоры о падении реальных доходов населения.

По словам начальника ДВТУ Юрия Ладыгина, ежегодно импорт легковых авто в регион увеличивается на треть. Эксперты подсчитали, что доля новых авто в дальневосточном регионе не превышает 4,5%. В сложившейся ситуации вполне вероятно, что власти предпримут очередную попытку сократить импорт подержанных авто на Дальний Восток. Первой и весьма успешной попыткой было значительное повышение пошлин в 2008-м, второй – введение обязательной установки «ЭРА-ГЛОНАСС», в порядке которой почему-то забыли о сегменте импортного б/у.

Однако под натиском дальневосточников правительству пришлось уступить и ввести временный порядок оборудования системой вызова экстренных служб импортных б/у машин, а затем и вовсе отменить обязательную установку кнопок для ДФО. Ведь после скандального провала на губернаторских выборах протестные настроения в регионе были высоки, как никогда, и федеральный центр всерьез опасался повторения этого сценария на выборах Кожемяко. Именно поэтому, считают приморцы, власти пошли на такой беспрецедентный шаг, как частичный мораторий на Глонасс для определенной территории. Временно, конечно.

И, судя по всему, скоро обязательная установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для ввозимых в ДФО авто вернется. Как сообщил DEITA.RU источник, хорошо знакомый с ситуацией, в администрации края прошло уже несколько совещаний и встреч по инициативе представителей приморского автобизнеса. Предприниматели просят власти разъяснить, будет ли продлен временный порядок Медведева, и каков порядок работы в случае отмены моратория. По информации источника агентства, краевая администрация обратилась за комментариями в соответствующие вышестоящие ведомства.

ИА DEITA.RU, в свою очередь, направило официальный запрос в АО «ГЛОНАСС» с просьбой прояснить ситуацию.

Светлана Алеутская