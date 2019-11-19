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Обязательный ЕГЭ вводят в России
Такое заявление сделала лично министр просвещения РФ,
сообщает DEITA.RU.
В 2022 году российских школьников обяжут сдавать ЕГЭ по истории России. С таким заявлением выступила министр просвещения Ольга Васильева.
По словам главы профильного ведомства, пока речь идет о нескольких пилотных регионах – на этих школьниках опробуют схему сдачи и необходимость ЕГЭ по истории. Уже сейчас разрабатываются вопросы для выпускного экзамена.
Напомним, ранее сообщалось, что в 19 регионах уже с 2020 года вводят обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Если опыт окажется удачным, то и этот экзамен распространят по стране.
Елена Миронова