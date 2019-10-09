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Обычная поездка на СТО может лишить машины
Эксперт по противоугонным системам рассказал о новых «фишках»
автоворов, сообщает DEITA.RU.
С тех пор, как в мире появились автомобили, появились и автоворы. Системы безопасности авто за столетия развиваются, но и подкованность преступников тоже. Эксперт, занимающийся разработкой противоугонных систем рассказал изданию Car.ru, как действуют автоугонщики сейчас.
Прежде всего, стоит знать, как чаще всего у воров получается завладеть вашим авто. Вот самые распространенные сегодня способы:
При прохождении технического обслуживания на непроверенных СТО;
При продаже машины;
При заказе второго экземпляра утерянного ключа;
Намеренная порча составных частей машины;
Многочисленные способы, чтобы заставить водителя покинуть автомобиль.
Самый шокирующий – поездка на СТО. Эксперт рекомендует не прибегать к услугам незнакомых и подозрительных сервисов, ведь они могут работать в связке с автоугонщиками: ломать систему безопасности и сдавать вашу машину ворам.
Елена Миронова