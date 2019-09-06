Стало известно об очередных сложностях в предпринимательской среде, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Бизнесу становится всё сложнее вести дела из-за возрастающего обилия проверок. В частности, внеплановых проверок МЧС, которых в первую очередь интересует пожарная безопасность.

О том, что такая проблема существует стало ясно из информации, которая была представлена министерством экономического развития России. Ведомство отчиталось о том, каким образом в стране происходит контроль и надзор за деятельностью предпринимателей.

Представители министерства также отметили следующую тенденцию: за прошлый год в бизнес-среде уменьшилось число проверок со стороны таможенных структур и налоговиков. Падение составило примерно 40%. Однако, вместе с этим, увеличился надзор МЧС.

Также стало ясно, что наиболее эффективными оказываются всё-таки запланированные заранее проверки. Как оказалось, внеплановые проверки зачастую нужны лишь для того, чтобы убедиться в том, устранили ли коммерсанты те замечания, которые им выписывали контрольные ведомства.

Вместе с этим, в самом МЧС уже сообщили, что за прошлый год количество инспекторов выросло в их штате на треть и основную долу этого роста составили как раз инспектора пожарных служб.

Дмитрий Шевченко