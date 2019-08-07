Теневая часть рынка труда в России остаётся очень значительной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Росстат сопоставил объём серых зарплат в стране с расходной частью федерального бюджета, которая год назад составила 16,8 триллионов рублей.

Как отмечают в ведомстве, это наименьший показатель за последние пять лет. При этом, эксперты объяснили улучшение ситуации с теневыми доходами фактором снижения потребительской активности россиян, которое привело к падению спроса на услуги фрилансеров.

Однако, несмотря на уменьшение серой зоны, такие зарплаты всё равно остаются привлекательными из-за недоверия россиян к пенсионной системе.

Дмитрий Шевченко