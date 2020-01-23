Обыски прошли в офисе «Приморского кондитера»

Обыски прошли в офисе одного из старейших предприятий Приморья - «Примкондитер», сообщает DEITA.RU.

Как рассказал собственный источник DEITA.RU. в силовых структурах Владивостока, полиция и ОМОН провели обыске в офисе известной компании. На данный момент на фабрике ведется комплекс оперативных мероприятий.

Более полных комментариев о причинах обысков пока официально не дается.

Напомним, что «Приморский кондитер» - одно из самых старых и крупнейших кондитерских предприятий на территории всего Дальнего Востока. На сегодняшний день на предприятии трудится более полутысячи человек, выпускается около 300 видов кондитерских изделий.

Александра Маслова