Новости
Приморская ГИБДД будет искать пьяных водителей
23 Январь 2020, 17:20
Крабового короля объявят в международный розыск
23 Январь 2020, 17:00
Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику
23 Январь 2020, 16:40
Более 60 тонн нефти разлилось в Хабаровском крае
23 Январь 2020, 16:15
Синоптики рассказали о похолодании в Приморье
23 Январь 2020, 16:00
На Уссурийской таможне ищут китайский вирус
23 Январь 2020, 15:32
В Приморье усилили контроль на границе из-за китайского вируса
23 Январь 2020, 15:20
Бросай курить: цены на сигареты вырастут на четверть
23 Январь 2020, 15:00
Обыски прошли в офисе «Приморского кондитера»
Обыски прошли в офисе одного из старейших предприятий Приморья - «Примкондитер», сообщает DEITA.RU.
Как рассказал собственный источник DEITA.RU. в силовых структурах Владивостока, полиция и ОМОН провели обыске в офисе известной компании. На данный момент на фабрике ведется комплекс оперативных мероприятий.
Более полных комментариев о причинах обысков пока официально не дается.
Напомним, что «Приморский кондитер» - одно из самых старых и крупнейших кондитерских предприятий на территории всего Дальнего Востока. На сегодняшний день на предприятии трудится более полутысячи человек, выпускается около 300 видов кондитерских изделий.
Александра Маслова