Осенняя сессия 2019 года станет богатой на законопроекты для автолюбителей. Депутаты рассмотрят 8 законов, в которые планируется внести изменения. В числе поправок оказалась инициатива обжалования штрафа ГИБДД через интернет, сообщает DEITA.RU.

В сентябре прошлого года Верховный суд постановил, что обжаловать штрафы ГИБДД посредством интернета будет запрещено. Однако не прошло и года, как парламентарии решили рассмотреть возможность дистанционного обжалования штрафов. Если поправки примут, автолюбителю не нужно будет лично появляться в автополиции, или отправлять письма с заявлением почтой. Достаточно будет воспользоваться сайтом госуслуг.

Нередко возникают ситуации, когда камеры фиксируют нарушение, и отправляют владельцу номера автомобиля штраф. Порой совпадает лишь номерной знак, марка автомобиля на снимке абсолютно другая. Как отмечает «РБК», известен случай женщины, которой исправно приходили штрафы, однако её номерной знак использовался злоумышленником на его собственном автомобиле. Номер на снимке – автовладелицы, однако автомобиль не её. За границей штрафы умудрялись вменить даже голубю, который попал в объектив камеры.

Помимо ошибочных постановлений, поводом для разрешения обжалования штрафа через интернет стало увеличение количества дорожных камер.

Вопрос рассмотрят на осенней сессии Государственной Думы наряду с другими поправками и нововведениями для автомобилистов. О них DEITA.RU сообщало ранее, и продолжит освещать ситуацию с новыми законами в сфере автовладельцев.

Софья Корф