Законопроект об электронном обжаловании штрафов находится на согласовании, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Законопроект об обжаловании постановлений по делам об административных правонарушениях через интернет был разработан депутатами Государственной Думы фракции ЛДПР.

Попытки законодательно установить возможность обжалования штрафов, не выходя из дома, были и раньше. Но сейчас, похоже, у законопроекта есть серьезные шансы на принятие.

Дело в том, что на реализацию данного подхода направлен и разработанный Минюстом России проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В концепции новой редакции КоАП также говорится о необходимости дальнейшего внедрения и использования Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также системы межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее в Госдуме предложили продлить до тридцати дней период действия льготной ставки на оплату штрафа ГИБДД. Теперь отделаться от штрафа, заплатив половину стоимости, можно будет не в течение двадцати дней, а за тридцать.

Дмитрий Санников